O Anderlecht está a tentar garantir o empréstimo de Fábio Silva junto do Wolverhampton.



Segundo apurou o Maisfutebol, o internacional sub-21 português está muito próximo de rumar ao campeonato belga cedido pelo clube ingleses. Os Wolves recusaram incluir opção de compra no negócio que foi conduzido pela STV de Carlos Oliveira, empresa responsável pela gestão da carreira do avançado de 19 anos.



A possibilidade de jogar com regularidade e evoluir pesou na decisão de Fábio Silva.



Contratado ao FC Porto por 40 milhões de euros em 2020/21, o atacante disputou um total de 62 jogos.