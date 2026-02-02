OFICIAL: Zabiri deixa Famalicão e junta-se ao Rennes
Campeão do mundo sub-20 prossegue a carreira no clube francês
Campeão do mundo sub-20 prossegue a carreira no clube francês
O futebolista marroquino Yassir Zabiri, campeão do mundo sub-20 pela sua seleção em 2025, é reforço do Rennes, de França, deixando o Famalicão.
«O Rennes e o Famalicão chegaram a um entendimento para a transferência do atacante Yassir Zabiri», refere o clube francês, em comunicado.
Na mesma nota oficial, o Rennes, de onde saiu Seko Fofana por empréstimo para o FC Porto, informa que Zabiri assinou contrato até 2029.
Zabiri chegara ao Famalicão em agosto de 2024 e cumpria a segunda época nos famalicenses. Tinha contrato até final da época 2027/28. O jovem marroquino, contratado por 600 mil euros, fez quase toda a formação na Académie Mohammed VI, destacando-se na liga marroquina ao serviço do Union Touarga em 2023/24.
Os valores da transferência ainda não foram detalhados, nem pelo Rennes, nem pelo Famalicão, mas a imprensa desportiva dá conta de um negócio a rondar os dez milhões de euros.
LEIA MAIS: tudo sobre o mercado de transferências