O Barcelona anunciou nesta sexta-feira o acordo com os austríacos do Rapid Viena para a contratação, por empréstimo, do jogador Yusuf Demir.

O clube catalão vai pagar 500 mil euros pela cedência do atleta, que será integrado na equipa B, e fica com uma opção de compra de 10 milhões de euros no final da temporada.

Yusuf Demir, já destacado na nossa rubrica «P.S. - Para Seguir», tem 18 anos. Na última época surpreendeu ao marcar nove golos em 32 jogos na equipa principal do Rapid Viena.