O futebolista sueco Zlatan Ibrahimovic vai continuar ao serviço do Milan na época 2022/23. O clube italiano confirmou a renovação de contrato com o avançado ao início da tarde desta segunda-feira.

«O AC Milan tem o prazer de anunciar que celebrou um acordo pelos direitos do desempenho desportivo de Zlatan Ibrahimovic. O atacante sueco assinou contrato com o clube até 30 de junho de 2023 e continuará a vestir a camisola número 11», refere o Milan, em comunicado.

A imprensa italiana já tinha dado conta do acordo esta segunda-feira, noticiando que o avançado sueco de 40 anos vai receber um milhão e meio de euros em salários, valor ao qual se junta um bónus relacionado com o número de jogos e golos que o avançado realizar na próxima temporada.

Campeão pelo Milan este ano, tal como já o tinha sido em 2011, Ibrahimovic parte para a quarta época seguida no Milan, clube no qual já tinha estado entre 2010 e 2012. O internacional sueco vai completar 41 anos no próximo dia 3 de outubro.

Com uma carreira de cerca de 23 anos como sénior e títulos nacionais em Espanha, França, Inglaterra, Itália e Países Baixos, além de um Mundial de Clubes, uma Supertaça Europeia e uma Liga Europa, Ibrahimovic garante assim que vai continuar a pisar os relvados do futebol italiano e internacional, num percurso que iniciou no Malmo e que também já passou por Ajax, Juventus, Inter de Milão, Barcelona, Paris Saint-Germain, Manchester United e LA Galaxy.