O Rodez, clube do segundo escalão de futebol da França, anunciou esta quarta-feira a contratação de Enzo Zidane, filho do astro Zinédine Zidane.

Enzo passou por Portugal na época 2019/20, onde jogou com a camisola do Desp. Aves. Chegou a dezembro com dois golos em 11 jogos, mudando a meio da época para o Almería.

O filho de Zinédine Zidane vai jogar com a camisola 5 no novo clube.