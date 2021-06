Rui Pedro Coimbra Chaves, conhecido no mundo do futebol por Ruca, é o mais recente reforço do Penafiel.

O lateral-esquerdo terminou a temporada com 24 jogos pelo Feirense. Aos 30 anos vai representar o seu décimo clube enquanto sénior, depois de ter jogado no Gil Vicente, no Tondela, no Vilaverdense, no Oliveira de Frades, no Mirandela, no Mafra, no V. Setúbal, no Alki Oroklini (Chipre) e no Feirense.

Ruca é o segundo reforço do Penafiel para a temporada 2021/22. Zé Valente, que foi campeão na última temporada no Estoril, já está confirmado. Filipe Ferreira, Capela, João Amorim e Ludovic, tal como o treinador Pedro Ribeiro, prolongaram os vínculos com o clube.