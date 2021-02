Num mercado marcado pela crise financeira, foram raros os clubes que gastaram o que costumam fazer numa janela de transferências normal. Ora fora desta normal ficou o Sporting, que não investiu claramente acima do que lhe é normal.

Os leões gastaram 16 milhões de euros na contratação de Paulinho, o que fez do clube o sétimo que mais investiu neste mercado de inverno. Só West Ham, Manchester United, Leipzig, Mónaco, Génova e Juventus gastaram mais dinheiro, sendo que Génova e Juventus são até um caso diferente, porque trocaram jogadores avaliados em 18 milhões de euros, sendo que no fundo não houve, portanto, um investimento financeiro, embora na teoria surjam na lista do site transfermarkt.

Refira-se, no entanto, que no caso do Sporting o diretor de comunicação Miguel Braga já informou oficialmente que a contratação de Paulinho não vai ter impacto nas contas desta temporada, uma vez que o ponta de lança só começará a ser pago a partir do exercício financeiro relativo à próxima época.

