Nani anunciou, através das redes sociais, que vai deixar os Orlando City. O internacional português revelou que o clube não vai renovar-lhe o contrato, pelo que chega ao fim uma ligação de três temporadas.

«Todas as coisas boas chegam ao fim. Depois de três temporadas incríveis, cheias de grandes momentos, novas amizades e sucessos desportivos, vou deixar os Orlando City. Orlando é uma cidade que posso chamar de lar, com ótimas pessoas e adeptos fantásticos, mas o meu contrato acabou e houve uma decisão do clube de não renová-lo», escreveu.

«Foi uma honra ser o capitão do clube nos seus primeiros jogos no play-off e chegar à final do campeonato da Major League Soccer. Nunca esquecerei como os adeptos e a comunidade me apoiaram a mim e minha família desde o momento em que chegamos à Flórida. Terão em mim um amigo e um adepto para o futuro. Desejo a todos o melhor.»