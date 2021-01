Lisandro Lopez anunciou nesta terça-feira que vai deixar o Racing Avellaneda. Aos 37 anos, o ex-jogador do FC Porto não pensa, porém, terminar a carreira.

«Estou aqui para anunciar a minha saída, dar por terminada a minha segunda etapa nesta instituição, depois de cinco anos maravilhosos», disse o avançado, um dos maiores ídolos dos adeptos da Academia.

«Houve momentos espetaculares e outros não tão bons, mas estou orgulhoso. Há cansaço e esgotamento físico e sobretudo mental. Dei tudo o que tinha e podia pelo clube. Agora termina. Sempre fui uma pessoa que se comprometeu a cem por cento. Para mim, o compromisso foi e sempre é inegociável. Sempre exigi aos meus companheiros um compromisso a cem por cento e sinto que hoje não o posso dar. Se sinto que não o posso dar, não estou em condições de exigi-lo a ninguém. Por isso anuncio que saio.»

Licha Lopez admitiu que vai continuar a carreira, embora não quisesse confirmar que o destino é a Major League Soccer, dos EUA. «Há conversações [sobre o futuro], mas não o quero confirmar aqui antes que esteja tudo tratado», concluiu.

O avançado argentino jogou no FC Porto depois de ter representado o Racing Avellaneda. Após a passagem pelo Dragão, Lisandro Lopez atuou no Lyon, de França, o Al-Gharafa, do Qatar, o Internacional de Porto Alegre do Brasil para depois voltar ao emblema de Avellaneda.