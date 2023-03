Edinho está de regresso à competição.

O avançado de 40 anos foi apresentado nesta sexta-feira como reforço do Olímpico do Montijo, clube que milita na 1.ª Divisão da Associação de Futebol de Setúbal.

De recordar que Edinho iniciou a época no Villa Athletic Club, um novo projeto que durou poucos meses, entre dívidas e promessas não cumpridas.

No Montijo, Edinho será orientado por Marco Tábuas, com quem trabalhou no Vitória de Setúbal, e que rendeu Nuno Pinto, também ele um ex-jogado sadino.