O piloto finlandês Valtteri Bottas foi, na manhã deste sábado, o mais rápido na terceira sessão de treinos livres (FP3) do Grande Prémio de Portugal, no Autódromo Internacional do Algarve, em Portimão, repetindo o primeiro posto das duas sessões de sexta-feira.

O nórdico da Mercedes fez o melhor tempo da FP3, com o tempo de 1:16.654 minutos, seguido do colega de equipa Lewis Hamilton, que ficou a menos de três centésimas de Bottas (+0.026s). Max Verstappen foi terceiro (+0.158).

O final da sessão ficou marcada pela saída de uma tampa de escoamento da pista, na curva 14, imediatamente após a passagem do Ferrari de Sebastian Vettel, a cerca de um minuto do final. A situação deixou detritos na pista e a entrada da bandeira vermelha ditou o término imediato da FP3.

👀 The moment the drain cover came off (that's Seb)



And that's brought the session to an end with a minute or so to go#PortugueseGP 🇵🇹 #F1 pic.twitter.com/Wn7vLIjOZZ