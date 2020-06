O Sporting informou esta quinta-feira que «o orçamento de rendimentos, gastos e investimentos para a época 2020/2021, acompanhado do respetivo plano de atividades e do parecer do Conselho Fiscal e Disciplinar» foi submetido pela direção à Mesa da Assembleia-Geral do clube.

Será agora marcada até 30 de setembro uma assembleia-geral para aprovar o referido orçamento, revelam os leões em comunicado.

Os sócios do Sporting podem consultar os documentos na secretaria junto do Pavilhão João Rocha a partir do próximo dia 22 deste mês.