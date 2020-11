A Mesa da Assembleia Geral (MAG) do Benfica chumbou o pedido para a recontagem pública das votações das eleições que reconduziram Luís Filipe Vieira na presidência do clube até 2024, negando provimento ao requerimento apresentado pelos sócios Francisco Benitez, João Pinheiro e Nuno Leite.

O requerimento endereçado solicitava, fundamentalmente, que «uma comissão de três elementos designada pelos signatários, constituída pelos sócios João Pinheiro, João Leite e Tiago Godinho» tivesse acesso «a todos os elementos» do processo eleitoral, bem como a promoção, «em ato público», da contagem de todos os talões comprovativos de votos» e que fosse ainda feito «um relatório descritivo do modo como foi parametrizada e operada a solução informática que suportou o funcionamento da recolha de votos eletrónicos e a sua contagem».

Francisco Benitez chegou a ser um dos candidatos assumidos às eleições do Benfica, com a candidatura intitulada «Servir o Benfica», mas abdicou de ir a votos pela presidência do emblema encarnado, dirigindo o seu apoio a João Noronha Lopes, que seria o segundo mais votado, atrás de Vieira e à frente de Rui Gomes da Silva.

Em nota oficial, este sábado, na qual dá conta desse requerimento, o Benfica comunica que a MAG aprovou por unanimidade «não conceder provimento ao pedido apresentado» pelos três sócios, dizendo que «não foram detetadas irregularidades ou ilegalidades suscetíveis de pôr em causa a sua validade e as listas concorrentes não apresentaram qualquer impugnação».

Mais, refere que «a apreciação de um pedido dessa natureza não é da competência da Mesa da Assembleia Geral ou do seu Presidente, porque não versa sobre nenhuma matéria prevista no artigo 54.º dos Estatutos e diz respeito a um processo eleitoral prévio à sua entrada em funções, que culminou com a sua tomada de posse».