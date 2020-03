O presidente da Mesa da Assembleia Geral (MAG) do FC Porto, Matos Fernandes, admitiu esta segunda-feira que as eleições para a presidência do FC Porto, podem ser adiadas ou suspensas devido à Covid-19.

«Perante a situação preocupante atual, parece-me óbvio que terá de haver uma alteração da data. Mas primeiro teremos de receber as listas e o período termina na quinta-feira. Depois disso, haverá uma decisão em relação a isso», disse à Lusa, sobre o ato que está agendado para o próximo dia 18 de abril.

«Até ao dia 19 [de março], recebo, tal como ficou combinado, as candidaturas. Depois disso, vou reunir com os candidatos e vou dizer que, pela pior das razões, tudo aponta para que não se possam realizar as eleições no dia 18 de abril», prosseguiu.

Matos Fernandes defendeu ainda que, caso a suspensão se confirme, não vale a pena apontar uma nova data: «Não sei se, ao suspender as eleições, valerá a penar apontar para uma nova data ou aguardar que as coisas acalmem, melhorem e regridam para, então sim, com mais certezas, marcar uma data, para não estarmos a fazê-lo sem certezas.»

Refira-se que a Comissão de Apoio à Recandidatura de Ponto da Costa anunciou que as listas para a assembleia geral, direção e conselho fiscal e disciplinar serão entregues esta terça-feira juntamente com a lista para o conselho superior.