Lionel Messi surpreendeu os adeptos com o seu novo visual, destacando-se no regresso do Barcelona à competição, em Maiorca.



Sem barba e com risca ao lado, o avançado argentino originou vários memes, alguns dos quais relacionados com o «Curioso Caso de Benjamin Button», apontando para o rejuvenescimento evidenciado pelo jogador.



O jogo terminou com uma vitória do Barcelona por 4-0, com um golo e duas assistências de Leo Messi.



Veja na galeria em anexo os melhores memes sobre o novo visual de Messi.