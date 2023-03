Lionel Messi deixou esta sexta-feira uma mensagem nas redes sociais, poucas horas depois da festa da consagração da seleção argentina pela conquista do Mundial 2022, com um particular frente ao Panamá.

O capitão da albiceleste confessou que está a viver dias muito especiais e agradeceu o carinho que tem recebido por parte dos adeptos argentinos.

«Imaginei muitas vezes o que podia ser regressar ao meu país como campeão do mundo, mas agora não tenho palavras para explicar o que sinto, o quão agradecido estou pelo carinho das pessoas...», escreveu.

«Estão a ser uns dias muito especiais e só pode dizer-vos que tenho uma felicidade imensa por ver todo o povo argentino a desfrutar e a festejar o que foi um êxito de todos. OBRIGADO», lê-se ainda, na publicação.