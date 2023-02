Lionel Messi e a companheira Antonela Roccuzzo deslocaram-se a Barcelona para matar saudades da capital da Catalunha, entre os compromissos do Paris Saint-Germain para a Ligue 1 de França.

O craque argentino esteve com Jordi Alba e Sergio Busquets, antigos companheiros de equipa que continuam a representar o Barça.

Antonela Roccuzzo partilhou imagens do encontro nas redes sociais e os adeptos do Barcelona responderam com milhares de pedidos para um regresso de Messi ao clube.