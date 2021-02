O Barcelona pagou o castigo máximo e empatou em casa com o Cádiz, na liga espanhola.

A jogar em casa, os catalães procuravam lamber as feridas da derrota com o PSG na Champions e, sobretudo, ficar a seis pontos do líder Atlético Madrid.

Nem uma coisa, nem outra sucedeu, apesar do domínio total de um Barça que só chegou à vantagem de penálti. Lionel Messi encarregou-se de fazer justiça e pôr os culés a vencer por 1-0, já depois de várias ocasiões criadas.

Koeman repetira o onze usado frente aos franceses, pelo que Francisco Trincão começou no banco. O português seria utilizado numa segunda parte que confirmou a tendência do jogo: o Barcelona ao ataque e o Cádiz a espreitar uma ocasião.

Ela chegou já perto do final, com os visitantes a beneficiarem de um penálti que Alex converteu. O Barça ainda tentou o 2-1, mas já em fase de total desespero.

Não conseguiu e, por isso, ganhou apenas um ponto ao líder. O que significa que termina a jornada oito pontos do Atlético e a cinco do Real Madrid.