O St. Louis vai receber o Inter Miami na próxima madrugada, em jogo da Conferência Oeste da liga norte-americana (MLS), e deixou, desde já, um aviso, para os adeptos visitantes, eufóricos com a contratação de Lionel Messi. A equipa anfitriã não vai permitir a entrada camisolas ou outros adereços com imagens alusivas ao craque argentino nas bancadas destinadas aos adeptos da equipa da casa.

O clube da casa não quer ver a imagem de Messi no setor destinado aos seus adeptos e alarga as restrições às camisolas dos clubes que Messi já representou.

«As camisolas da equipa adversária não vão ser permitidas na secção destinada aos nossos adeptos. É para os adeptos do City. As restrições para o jogo de 15 de julho incluem camisolas com a imagem de Messi, camisolas do Miami, da Argentina, Barcelona, Paris Saint-Germain, Newell’s Old Boys e Grandoli», lê-se num aviso publicado pelo St. Louis no Twitter.

Messi está, nesta altura, a terminar as férias e vai ser apresentado no domingo, em Miami, já depois do jogo com o St. Louis.