Lionel Messi já brilha na pré-temporada do Inter Miami. O craque argentino marcou um grande golo e ainda fez uma assistência no empate da equipa norte-americana, no Equador, diante do Barcelona de Guayaquil (2-2).

Uma demonstração clara de que Messi, aos 38 anos, ainda tem muito para dar ao futebol. Em pleno Estádio Monumental de Guayaquil, o craque começou por dar nas vistas, aos 31 minutos, com um golo bem ao seu estilo, com uma arrancada pelo corredor central, deixando dois adversários pelo caminho antes de atirar a contar.

A equipa da casa ainda empatou antes do intervalo, com um golo de João Rojas, mas Messi ainda ajudou a equipa de Miami a recuperar a vantagem, com uma assistência para Germán Berterame fazer o 2-1, antes de ser substituído. O Barcelona de Guayaquil acabou por empatar o jogo já na ponta final do jogo, com um golo de Tomás Martínez.

Um jogo inserido na digressão que o Inter Miami está a fazer pela América do Sul e que já tinha contado com passagens pela Colômbia [vitória sobre o Atlético Nacional, em Medellín, por 2-1] e Peru [derrota diante do Alianza, em Lima, por 0-3]. Uma digressão que termina na próxima sexta-feira, com uma paragem em Porto Rico, para um duelo diante dos equatorianos do Independiante del Valle.