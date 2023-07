O Inter Miami divulgou um vídeo promocional este sábado em que Lionel Messi aparece, pela primeira vez, com a camisola da nova equipa, na véspera de ser apresentado aos adeptos, num grande espetáculo que está a ser preparado este domingo para o DRV PNK Stadium, a casa da equipa de David Beckham.

No vídeo de promoção, Messi aparece no relvado, com um capuz a esconder o rosto, mas a banda sonora de fundo (Muchachos, Ahora Nos Volvimos a Ilusionar) já permite antever quem é o personagem. Messi, ainda sem revelar o rosto, poisa depois um saco de onde tira uma lata de spray e escreve o seu nome a cor-de-rosa. Só depois aparece, vestido com a camisola rosa do Inter Miami e diz «Sim muchachos, vemo-nos em Miami».

O craque argentino vai ser apresentado este domingo num grande evento a que o clube chamou «The unveil», ou seja, a revelação, que está marcado para as 18h00 locais, menos cinco horas em Lisboa.

Mais tarde, o Inter Miami divulgou também uma adaptação da música «Muchachos, Ahora Nos Volvimos a Ilusionar», que se tornou popular no Mundial 2022, no Qatar, mas agora com uma letra adaptada à contratação de Lionel Messi (oiça a nova versão no final do artigo).

Ora veja Messi de cor-de-rosa: