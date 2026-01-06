Lionel Messi está neste momento a gozar de umas merecidas férias, depois de ter sido campeão pelo Inter Miami. O argentino tem, agora, tempo para tudo. Até para dar dicas sobre... vinho.

Numa conversa animada, o ex-Barcelona revelou que usa um ingrediente «secreto» para que a bebida possa fazer mais efeito.

«Costumo beber vinho. Não é sempre o mesmo. Bebo com sprite para... bater mais rápido», admitiu o avançado de 38 anos, entre sorrisos, em declarações à Luzu TV.

Ora veja o momento curioso:



