Lionel Messi encaixou que nem uma luva no plantel do Inter Miami, com 11 golos e cinco assistências nos primeiros 11 jogos – e o título da Leagues Cup conquistado.

Ora, em entrevista ao The Athletic, o técnico da equipa da Flórida, Tata Martino, desfez-se em elogios à mentalidade do compatriota argentino e comparou-o a atletas como Michael Jordan, Kobe Bryant, LeBron James ou Zinedine Zidane.

«Todos esses atletas têm uma mentalidade parecida. É uma mentalidade que não mudou desde os 17 anos. É isso que esses atletas têm em comum, a maneira como competem e como tentam sempre melhorar. (…) Estão sempre a tentar ser os melhores, para tornar as equipas e os colegas melhores», começou por dizer.

«Depois, há a capacidade intelectual de interpretar cada etapa da vida e dar o melhor de si nesses momentos. Eles percebem como pode maximizar as coisas porque não se é o mesmo jogador aos 20, 25, 30 ou 35 anos. Ninguém atinge este nível privilegiado sem ter capacidades intelectuais de alto nível. Eles percebem onde estão, como podem contribuir e o que precisam de fazer para serem os melhores. E fazem isso facilmente ao longo das carreiras», continuou.

Tata Martino revelou depois que Messi não ficou nada satisfeito após ter empatado diante do Nashville, o único encontro que não venceu ao serviço do Inter Miami.

«O Leo ficou visivelmente frustrado após o empate com o Nashville. Tive de dizer-lhe “relaxa, não vamos ganhar todos os jogos”. Ele estava muito chateado, foi como se tivéssemos perdido. Ainda estamos a tentar encontrar-nos como equipa, mas ele está sempre em busca da vitória e é difícil mudar essa mentalidade. E também nunca iria querer mudar essa mentalidade, isso é o que o torna melhor», atirou.