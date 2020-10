O Barcelona perdeu os primeiros pontos no campeonato espanhol, ao não conseguir melhor do que empatar (1-1) em Camp Nou com o Sevilha.

Curiosamente o Barcelona até entrou no jogo a perder. Logo aos oito minuto, Luuk de Jong inaugurou o marcador, na sequência de um canto em que a defesa do Barça não conseguiu afastar a bola. A vantagem do Sevilha durou apenas dois minutos, já que logo na jogada seguinte Coutinho empatou: Messi fez um passe açucarado, há um mau corte da defesa do Sevilha e o médio brasileiro finaliza para dentro da baliza com toda a tranquilidade.

O Sevilha, refira-se, apresentou-se muito bem em Camp Nou. A equipa de Lopetegui deu a iniciativa de jogo ao Barcelona, mas defendeu bem, com agressividade, e deu poucas oportunidades ao Barça de criar perigo. Depois saiu sempre com perigo no contra-ataque, muito rápido e incisivo.

Ora a meia hora do fim, Ronald Koeman mexeu no onze e lançou Francisco Trincão e Pedri para os lugares de Ansu Fati e Griezmann. O extremo português foi jogar para a direita do ataque e sentiu muitas dificuldades perante a agressividade do Sevilha.

Mesmo assim, já em cima do apito final, Trincão ainda dispôs de uma excelente ocasião para marcar, quando conseguiu fugir à defesa adversária e rematou na cara do guarda-redes em arco, mas Yassine Bounou conseguiu defender a bola.

Refira-se por fim que Sergiño Dest também se estreou este domingo, entrando a um quarto de hora do fim para o lugar de Jordi Alba.