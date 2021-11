Houve um pouco de tudo no Superclássico, menos golos. Argentina viu confirmado o apuramento para o Mundial 2022 ao empatar frente ao eterno rival, Brasil.



Em San Juan, assistiu-se a um duelo pouco interessante e foram raras as ocasiões de golos. O empate parecia, por isso, inevitável. Ainda assim, o Escrete teve a melhor oportunidade do encontro por Vinícius, aos 17 minutos.



A Argentina segue invicta há 27 jogos: não perde desde as meias-finais da Copa América em 2019. Por sua vez, os canarinhos somaram mais um ponto e continuam o passeio na fase de apuramento sul-americana para o Mundial do Qatar.

Os campeões da América do Sul, que contaram com o benfiquista Otamendi na equipa titular, não acabaram o jogo qualificados, mas, menos de uma hora depois, puderam festejar, face ao desaire caseiro do Chile perante o Equador.



Com Gonzalo Plata (Sporting) a saltar do banco aos 72 minutos, os equatorianos venceram graças aos golos de Pervis Estupinán (9m) e Moisés Caicedo. Os chilenos jogaram, de resto, quase todo o encontro com dez elementos por expulsão de Arturo Vidal, além de terem perdido Alexis e Mena por lesão.



O resumo do jogo: