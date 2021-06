A Argentina desperdiçou na terça-feira uma vantagem de dois golos e empatou 2-2 na Colômbia, que chegou à igualdade na última jogada do encontro da oitava jornada da zona sul-americana de qualificação para o Mundial2022.

A formação albi-celeste marcou nas duas primeiras ocasiões, por Cristian Romero, aos três minutos, de cabeça, após um livre de Rodrigo De Paul, e por Leandro Paredes, aos oito, numa jogada de insistência finalizada com classe.

O confortável avanço da Argentina durou até aos 51 minutos, altura em que Otamendi fez falta sobre Uribe e deu grande penalidade para os cafeteros. O suplente Luis Muriel não perdoou.

Até final, a Colômbia atacou mais, mas, em contra-ataque, a Argentina poderia ter chegado ao terceiro, nomeadamente por Lautaro Martínez (65 minutos) e Lionel Messi (84), que viu uma grande defesa de Ospina roubar-lhe o golo.

Na parte final dos descontos, aos 90+4 minutos, Foyth perdeu a bola a sair para o ataque, Cuadrado centrou da direita e Miguel Borja marcou de cabeça, com Marchesín a tocar na bola, mas a não conseguir impedir que ela entrasse na baliza.

Os portistas Uribe e Luis Díaz (substituído ao intervalo) foram titulares nos anfitriões, tal como o benfiquista Otamendi na Argentina, equipa que o guarda-redes do FC Porto Marchesín entrou aos 40, substituindo o lesionado Emiliano Martínez.

Apesar do empate, a Argentina, que ainda não perdeu (três vitórias e três empates), solidificou o segundo lugar com 12 pontos, menos seis do que o Brasil. Segue-se o Equador, com nove pontos, Uruguai com oito, Colômbia também com oito, Paraguai com sete, Chile com seis, Bolívia com cinco, Venezuela com quatro e Peru também com quatro.