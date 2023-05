O Paris Saint-Germain decidiu suspender Lionel Messi por causa da viagem do internacional argentino à Arábia Saudita, um dia depois da derrota frente ao Lorient.

Segundo avançam a RMC Sport e o L’Équipe, Messi não tinha autorização para fazer viajar para o país do Médio Oriente, com quem tem um acordo como embaixador turístico.

O PSG, refira-se, perdeu com o Lorient no domingo e foi marcado um treino de recuperação para segunda-feira, ao qual o avançado de 35 anos não compareceu.

Com esta suspensão de duas semanas, Messi falha assim os jogos frente ao Troyes e ante o Ajaccio.

O contrato que liga o Paris Saint-Germain a Lionel Messi termina no final de junho e a imprensa internacional dá como cada vez mais certa a saída do capitão da seleção argentina da capital francesa. Um regresso ao Barcelona tem sido a hipótese mais levantada para o futuro do futebolista.