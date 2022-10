Dezassete distritos de Portugal continental estão sob aviso amarelo devido à previsão de períodos de chuva ou aguaceiros por vezes fortes, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

De acordo com o IPMA, o aviso amarelo vai estar em vigor entre as 09:00 de sábado e as 18:00 de domingo para a maioria destes 17 distritos.

O aviso amarelo é emitido pelo IPMA sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

Bragança, Viseu, Évora, Porto, Guarda, Faro, Vila Real, Setúbal, Viana do Castelo, Lisboa, Leiria, Beja, Castelo Branco, Aveiro, Coimbra, Portalegre e Braga vão estar sob aviso amarelo para a precipitação e também, a partir da tarde de hoje, para a agitação marítima.

No domingo, o IPMA colocou já sob aviso laranja cinco distritos devido à agitação marítima entre o período das 00:00 de sábado e as 09:00 de domingo.

Coimbra, Porto, Aveiro, Braça e Viana do Castelo são os distritos com alerta laranja, que indica situação meteorológica de risco moderado.

