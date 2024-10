Os distritos de Évora, Castelo Branco, Beja e Portalegre estão sob aviso amarelo esta terça-feira devido à previsão de aguaceiros por vezes fortes, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).



Os quatro distritos vão estar sob aviso amarelo entre as 12h00 e as 21h00 desta terça-feira devido à previsão de aguaceiros, podendo ser por vezes fortes e acompanhados de trovoada em especial na parte leste desses distritos.

O aviso amarelo, o menos grave de uma escala de três, é emitido pelo instituto quando há uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

O IPMA prevê para esta terça-feira no continente aguaceiros no centro e sul, em especial no interior a partir da tarde, podendo ser por vezes fortes e acompanhados de trovoada.

A previsão aponta ainda para vento fraco a moderado de leste/nordeste, por vezes forte nas terras altas, e subida de temperatura.