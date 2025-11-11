A depressão Claudia começa esta terça-feira a afetar Portugal continental e o arquipélago da Madeira, trazendo chuva forte, vento intenso e agitação marítima, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA). Os avisos meteorológicos vão prolongar-se pelo menos até ao final de quinta-feira.

No continente, os distritos de Viana do Castelo e Braga são os primeiros a sentir os efeitos da depressão, com aviso amarelo por precipitação entre as 15h00 e as 21h00 desta terça-feira. A partir das 6h00 de quarta-feira e até 00h00 de sexta-feira, o aviso estende-se a todos os distritos, devido à previsão de chuva persistente e, por vezes, forte.

Na quinta-feira, o vento será o principal problema: o IPMA alerta para rajadas que podem atingir os 80 km/h, sobretudo no litoral, e 90 km/h nas zonas de serra. As ondas deverão atingir 4 a 4,5 metros de altura, mantendo toda a costa continental sob aviso amarelo.

A Madeira também estará sob influência da depressão Claudia. A costa sul e as regiões montanhosas da ilha estarão em aviso laranja entre as 3h00 e as 9h00 de quarta-feira, devido a chuva forte e trovoadas, passando depois a aviso amarelo até quinta-feira. O vento poderá soprar com rajadas até 95 km/h nas zonas montanhosas, e o mar estará igualmente agitado, com avisos amarelos em toda a costa e em Porto Santo.

De acordo com o IPMA, os maiores acumulados de precipitação deverão ocorrer no litoral Norte e Centro e nas regiões montanhosas, podendo ultrapassar os 150 milímetros até domingo.

A depressão Claudia insere-se «numa vasta região depressionária complexa sobre o Atlântico Norte», que deverá manter-se quase estacionária até ao fim de semana, provocando condições adversas em grande parte do território nacional.