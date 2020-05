O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê que Portugal tenha «temperatura acima do normal para o mês de maio» até à próxima terça-feira», com a máxima, no interior do país, a chegar aos 35ºC e no resto do território aos 30ºC.

Em nota oficial, esta quarta-feira, como noticia a TVI24, o IPMA aponta a «valores de temperatura máxima a variar entre os 30ºC e os 35ºC nas regiões do interior e entre 22ºC e 30ºC no restante território».

No Alentejo prevê-se que os valores de temperatura máxima possam mesmo atingir, até ao início da próxima semana, os 37ºC.