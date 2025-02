Prepara-se para um Carnaval chuvoso e propenso a constipações. De acordo com os dados divulgados pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) nesta quarta-feira, tanto o território continental como os arquipélagos vão ser afetados por oscilações de temperatura.

Para Portugal Continental estão previstos «períodos de chuva ou aguaceiros» a partir desta quinta-feira, a começar pelo litoral. No entanto, entre sexta-feira e domingo, as nuvens vão migrar para as regiões Centro e Sul.

«Pode ainda ocorrer queda de neve acima de 1400/1600 metros de altitude e não se descarta a ocorrência de trovoada até domingo», adianta o IPMA.

As temperaturas vão oscilar entre os 7 e 19°C no litoral e entre os zero e 18°C no interior. Está previsto vento fraco a moderado, tornando-se mais intenso nas terras altas.

Para a próxima semana, na segunda e terça-feira, os aguaceiros vão ser «menos frequentes».

Na Madeira, a chuva vai cair com maior frequência na região Norte e nas terras altas. O vento vai soprar de fraco a moderado no quadrante Norte, sendo por vezes forte nas terras altas. O pico de intensidade está previsto para esta sexta-feira.

Quanto às temperaturas, vão variar entre os 9 e 21°C, sendo mais baixas nas terras altas – entre os 2 e 10ºC.

Nos Açores, o Carnaval vai ser marcado pela «passagem de uma superfície frontal fria, com fraca atividade», o que se vai traduzir em chuva e aguaceiros na sexta-feira.

O vento vai mudar a direção até terça-feira, podendo atingir rajadas de 50 km/h nos grupos Ocidental e Central. As temperaturas vão variar entre os 11 e 19°C, enquanto a ondulação pode atingir os quatro metros, até sexta-feira.