A tempestade «Éowyn» atravessa o Reino Unido – com avisos vermelhos – e segue para Portugal, atingindo o território nacional nesta sexta-feira e sábado. De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), os distritos de Porto, Aveiro, Viana do Castelo e Braga estão sob aviso amarelo entre as 18h de sexta-feira e a meia-noite de sábado devido à chuva.

Quanto ao estado do mar, e uma vez que estão previstas ondas de noroeste de quatro a cinco metros, o IPMA colocou os distritos de Lisboa, Porto, Viana do Castelo, Braga, Aveiro, Coimbra, Leiria, Beja, Setúbal e Faro em aviso amarelo entre as 18h de sexta-feira e as 18h de sábado.

Pelo mesmo motivo, a costa norte da ilha da Madeira e o Porto Santo estão sob aviso amarelo até às 15h desta quinta-feira. Quanto ao arquipélago dos Açores, o grupo ocidental (Flores e Corvo) conta com aviso amarelo entre as 18h desta quinta-feira e a meia-noite de sexta-feira (horas locais).

De recordar que o aviso amarelo é o menos grave de uma escala de três.

No Reino Unido e na Irlanda, o «Éowyn» é descrito como de «ventos destrutivos e ondas de grande magnitude», até porque são esperadas rajadas de 200 km/h.

Depois de passar por Portugal, o território continental vai enfrentar uma sequência de depressões, de chuva e vento forte.