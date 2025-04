A depressão Núria aproxima-se da Madeira e deixa todo o país sob aviso amarelo. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê o agravamento das condições meteorológicas ao longo desta quinta-feira, estendendo-se até à noite de sexta-feira.

Esta situação levou o IPMA a emitir aviso amarelo de vento forte, com rajadas até 80 km/h, em especial no litoral, para os distritos de Faro, Setúbal, Lisboa, Leiria, Beja e Coimbra entre as 21:00 de hoje e as 15:00 de sexta-feira.

Para além disso, foram colocados também sob aviso amarelo 18 distritos do continente entre as 12:00 e as 18:00 de sexta-feira por causa da chuva por vezes forte e acompanhada de trovada.

No arquipélago da Madeira, o vento vai soprar com maior intensidade, com rajadas até 120 km/h nas terras altas. A precipitação, por vezes forte, pode ser acompanhada por trovoada.

Núria é o nome atribuído pela AEMET (Agência Estatal de Meteorologia Espanhola) a uma depressão que vai afetar o arquipélago da Madeira nesta quinta-feira, «deslocando-se lentamente para nordeste e ficando posicionada a oeste de Portugal Continental» até este sábado.

«Devido a esta situação meteorológica foram já emitidos avisos de nível amarelo para agitação marítima, precipitação e vento, exceto nas regiões montanhosas, onde o nível de aviso do vento e precipitação é laranja», esclarece o IPMA.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera faz novo ponto de situação às 19 horas desta quinta-feira.