Viana do Castelo e Braga vão estar, a partir deste domingo, sob aviso amarelo devido ao vento forte, de acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), que agravou para laranja o aviso para precipitação nestes dois distritos e no do Porto a partir de segunda-feira.



O IPMA já tinha alertado para um agravamento do estado do tempo no continente, após uma trégua no fim de semana, e tinha colocado o território sob aviso amarelo (o menos grave de uma escala de três) para chuva forte a partir de segunda-feira.

Este domingo, o IPMA destaca que os distritos de Viana do Castelo e de Braga estarão já sob aviso amarelo a partir das 18h00 deste domingo devido ao vento forte.

Na segunda-feira, à exceção de Faro e Beja, todo o continente estará sob aviso amarelo devido à precipitação forte, que nos distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto, Aveiro e Coimbra está prevista a partir das 06h00.

No entanto, nos distritos de Viana do Castelo, Braga e Porto o aviso do IPMA para precipitação forte sobe para nível laranja (o segundo mais grave) a partir das 21h00 de segunda-feira, e no dia seguinte também os distritos de Vila Real, Viseu e Coimbra estão a laranja no mapa dos avisos do instituto.



Leia mais no site da CNN Portugal