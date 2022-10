A chuva está de volta a partir do meio da tarde desta terça-feira altura em que, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), está prevista uma «alteração significativa das condições do estado do tempo em Portugal continental».

O Instituto meteorológico alerta para a possibilidade de um «rio atmosférico» que pode trazer períodos de chuva persistente e que é causado pela «chegada de massas de ar tropical com elevado conteúdo em vapor de água».

Para além da chuva que a depressão vai trazer, também uma «superfície frontal fria deverá atravessar o território», o que provocará uma descida das temperaturas a partir de quarta-feira.

Perante as previsões, o IPMA colocou os distritos de Viseu, Porto, Viana do Castelo, Leiria, Aveiro, Coimbra e Braga sob aviso amarelo entre as 03h e as 15h de quarta-feira.

Também os distritos do Porto, Viana do Castelo e Braga estão sob aviso amarelo, mas por causa do vento sul, temporariamente forte com rajadas até 85 quilómetros por hora no litoral e terras altas, entre as 0h e as 9h de quarta-feira.

Já os distritos do Porto, Faro, Setúbal, Viana do Castelo, Lisboa, Leiria, Beja, Aveiro, Coimbra e Braga estão sob aviso amarelo devido à previsão de agitação marítima entre as 3h de quinta-feira e as 3h de sexta-feira.

