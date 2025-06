O bom tempo que se faz sentir em Portugal continental vai sofrer uma pausa, ainda que curta, nas próximas horas, no norte do país.

Os distritos de Viseu, Porto, Vila Real, Viana do Castelo, Leiria, Aveiro, Coimbra e Braga vão estar, entre as 18:00 de terça-feira e as 3:00 de quarta-feira, sob aviso amarelo devido à previsão de aguaceiros, por vezes fortes, acompanhados de trovoada e granizo, com possibilidade de rajadas de vento forte.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou também sob aviso amarelo os distritos de Évora, Beja, Castelo Branco e Portalegre até às 21:00 desta segunda-feira devido ao tempo quente, com persistência de valores elevados da temperatura máxima.

Também por causa do tempo quente, o IPMA emitiu um aviso amarelo para Bragança, Guarda e Vila Real, entre as 12:00 de hoje e as 21:00 de terça-feira. Os termómetros poderão atingir valores perto dos 40 graus centígrados, esta segunda-feira.

