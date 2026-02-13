O mau tempo vai dar tréguas para este sábado e o sol vai espreitar a espaços, embora as previsões apontem para céu nublado praticamente em todos os distritos de Portugal continental. Depois do comboio de tempestades que fustigou o país nas últimas semanas, vamos ter um dia de descanso, mas a chuva regressa no domingo.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê ainda chuva para esta sexta-feira, acompanhada por ventos fortes e agitação marítima, mas também antevê uma estabilização para sábado, um dia sem chuva em todo o território nacional que vai permitir baixar o aviso laranja para amarelo e toda a costa ocidental.

Apesar de tudo, poderão ainda registar-se alguns aguaceiros, residuais e muito localizados, às primeiras horas da manhã, sobretudo na região norte, mas a tendência é para que a chuva pare em todo o país.

A chuva poderá regressar, depois, no domingo, mas com uma intensidade menor em comparação com os registos da semana passada, o que vai permitir baixar os caudais dos rios e o risco de novas inundações.