Portugal encontra-se em alerta devido à depressão "Claudia", que afeta o continente desde quarta-feira. Espera-se chuva forte, trovoada, agitação marítima e rajadas até 85 km/h no litoral e 110 km/h nas terras altas. Até ao início da tarde desta quinta-feira foram registadas 1292 ocorrências, duas mortes, um ferido e nove deslocados.

Um casal idoso de 88 anos foi encontrado sem vida em casa após inundação da habitação, em Fernão Ferro, no Seixal. O único ferido foi registado na sequência da queda de uma árvore.

Nove pessoas encontram-se desalojadas devido a inundações das habitações: cinco em Alferrarede, no concelho de Abrantes e quatro na localidade de Glória do Ribatejo, no concelho de Salvaterra de Magos.

De acordo com a E-REDES, cerca de 20 mil clientes foram afetados por falhas no abastecimento de energia elétrica nos distritos de Lisboa, Santarém e Setúbal.

Diversas estradas foram cortadas devido a inundações ou deslizamentos de terra. A circulação ferroviária foi suspensa ou condicionada nas Linhas do Oeste (entre Louriçal e Amieira). Devido à agitação marítima, também 14 barras marítimas foram encerradas e quatro condicionadas.

A região mais afetada é a de Lisboa e Vale do Tejo, seguindo-se a região Centro, Norte, Alentejo e Algarve. Importa sublinhar que, à exceção do distrito de Faro que está sob aviso vermelho, todo Portugal Continental encontra-se com aviso amarelo. A depressão afeta também o arquipélago da Madeira, igualmente sob aviso amarelo. Foram registadas 41 ocorrências.

Das 1292 ocorrências, 215 são quedas de árvores, 75 movimentos de massa, 257 quedas de estruturas e 125 limpezas de via. Juntam-se ainda três salvamentos terrestres e cinco aquáticos. De acordo com a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil estão no terreno mais de 3600 operacionais.