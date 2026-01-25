Depressão Joseph traz chuva forte, neve e mar agitado a Portugal continental
IPMA alerta para agravamento das condições meteorológicas ao longo da semana, com vários distritos sob aviso laranja
IPMA alerta para agravamento das condições meteorológicas ao longo da semana, com vários distritos sob aviso laranja
Ainda a tempestade Ingrid está a acabar, Portugal continental vai começar a sentir a partir de segunda-feira os efeitos da depressão Joseph, que irá provocar chuva persistente, queda de neve, vento forte e agitação marítima significativa, anunciou este domingo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).
Segundo o IPMA, os primeiros impactos serão sentidos logo de manhã no Minho e no Douro Litoral, estendendo-se depois, de forma gradual, às restantes regiões do país na noite de segunda para terça-feira. A situação deverá manter-se pelo menos até ao final da semana, com a passagem sucessiva de ondulações frontais.
A previsão aponta para períodos de chuva persistente e por vezes forte na segunda-feira, evoluindo na terça-feira para um regime de aguaceiros, que poderão ser ocasionalmente de granizo e acompanhados de trovoada.
Está também prevista queda de neve a partir de terça-feira de manhã nos pontos mais altos da serra da Estrela, descendo gradualmente a cota para os 600/800 metros nas regiões Norte e Centro e ainda na serra de São Mamede.
O vento será outro fator de risco, soprando com rajadas até 80 km/h no litoral oeste e podendo atingir os 100 km/h nas terras altas. No mar, o cenário é igualmente preocupante, com ondas de quatro a cinco metros na costa ocidental a partir de segunda-feira, aumentando progressivamente e podendo alcançar os 12 metros de altura máxima a partir da tarde de terça-feira.
Devido a estas condições, vários distritos vão estar sob aviso laranja nos próximos dias. Aveiro, Beja, Braga, Coimbra, Faro, Leiria, Lisboa, Porto, Setúbal, Viana do Castelo e Vila Real serão afetados, sobretudo por agitação marítima, sendo Vila Real a exceção, com aviso laranja por precipitação entre as 12h00 de segunda-feira e as 03h00 de terça-feira.