Ainda a tempestade Ingrid está a acabar, Portugal continental vai começar a sentir a partir de segunda-feira os efeitos da depressão Joseph, que irá provocar chuva persistente, queda de neve, vento forte e agitação marítima significativa, anunciou este domingo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Segundo o IPMA, os primeiros impactos serão sentidos logo de manhã no Minho e no Douro Litoral, estendendo-se depois, de forma gradual, às restantes regiões do país na noite de segunda para terça-feira. A situação deverá manter-se pelo menos até ao final da semana, com a passagem sucessiva de ondulações frontais.

A previsão aponta para períodos de chuva persistente e por vezes forte na segunda-feira, evoluindo na terça-feira para um regime de aguaceiros, que poderão ser ocasionalmente de granizo e acompanhados de trovoada.

Está também prevista queda de neve a partir de terça-feira de manhã nos pontos mais altos da serra da Estrela, descendo gradualmente a cota para os 600/800 metros nas regiões Norte e Centro e ainda na serra de São Mamede.

O vento será outro fator de risco, soprando com rajadas até 80 km/h no litoral oeste e podendo atingir os 100 km/h nas terras altas. No mar, o cenário é igualmente preocupante, com ondas de quatro a cinco metros na costa ocidental a partir de segunda-feira, aumentando progressivamente e podendo alcançar os 12 metros de altura máxima a partir da tarde de terça-feira.

Devido a estas condições, vários distritos vão estar sob aviso laranja nos próximos dias. Aveiro, Beja, Braga, Coimbra, Faro, Leiria, Lisboa, Porto, Setúbal, Viana do Castelo e Vila Real serão afetados, sobretudo por agitação marítima, sendo Vila Real a exceção, com aviso laranja por precipitação entre as 12h00 de segunda-feira e as 03h00 de terça-feira.