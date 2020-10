A Proteção Civil está a alertar a população de oito distritos de Portugal Continental para o mau tempo que pode registar-se até às 23h59 de quarta-feira. O aviso para o alerta laranja nessas regiões do país foi feito através de mensagens escritas por telemóvel (SMS).

A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) vai colocar no segundo alerta mais grave da escala os distritos de Lisboa, Santarém, Setúbal, Portalegre, Castelo Branco, Aveiro, Coimbra e Porto devido à chuva «forte e persistente» e ao vento.

O alerta laranja vigora entre as 00h de terça-feira e as 23h59 de quarta-feira. «Chuva e vento forte nas próximas 48 horas. Risco de inundações. Fique atento. Siga recomendações das autoridades», refere a SMS da Proteção Civil.

Em causa está a depressão Bárbara, que, de acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), está a assolar o continente, podendo originar precipitação forte e vento com rajadas até 100 quilómetros por hora, 130 nas terras altas. É esperada agitação marítima, em especial na costa da região Sul.