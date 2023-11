As temperaturas máximas e mínimas vão registar uma descida considerável que pode chegar aos 10 graus entre esta segunda-feira, 20 de novembro, e o próximo dia 26.

A culpa é do anticiclone dos Açores, que vai trazer uma massa de ar polar frio e seco que afetará todo o território de Portugal continental.

Em algumas localidades, as temperaturas vão mesmo descer para temperaturas negativas, como em Carrazeda de Ansiães, distrito de Bragança.

Mas nas regiões de Lisboa e Porto também é aconselhado o uso de agasalhos extra. Sim: está na hora de tirar da gaveta os cachecóis, as luvas e os gorros. Na capital, as mínimas podem baixar até aos 6 graus, tal como no Porto.

«Esta descida das temperaturas, associada ao aumento da intensidade do vento, resultará em desconforto térmico, tal que em diversas regiões haverá uma sensação de frio ligeiro ou, mais localmente, de frio moderado», refere o IPMA.

