VÍDEO: nevão brinda início do inverno e pinta interior Norte e Centro
Jogos adiados, diversão a dobrar. IPMA emite aviso laranja para seis distritos
Um valente nevão pintou de branco o interior Norte e Centro de Portugal Continental, uma vez que o território nacional é abraçado por duas frentes frias e uma massa de ar polar, sendo esperadas temperaturas baixas, vento e chuva até ao final do ano. Os acessos à Serra da Estrela estão cortados e também nevou na Serra do Alvão, em Vila Real.
As redes sociais foram inundadas com registos em Montalegre, Vila Pouca de Aguiar, Guarda, Chaves, Bragança, Moimenta da Beira e Trancoso. Em Aguiar da Beira, a neve obrigou a adiar os jogos deste domingo, mas não impediu momentos de diversão.
O IPMA emitiu aviso laranja para Braga, Castelo Branco, Guarda, Vila Real, Viana do Castelo e Viseu.
