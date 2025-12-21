Um valente nevão pintou de branco o interior Norte e Centro de Portugal Continental, uma vez que o território nacional é abraçado por duas frentes frias e uma massa de ar polar, sendo esperadas temperaturas baixas, vento e chuva até ao final do ano. Os acessos à Serra da Estrela estão cortados e também nevou na Serra do Alvão, em Vila Real.

As redes sociais foram inundadas com registos em Montalegre, Vila Pouca de Aguiar, Guarda, Chaves, Bragança, Moimenta da Beira e Trancoso. Em Aguiar da Beira, a neve obrigou a adiar os jogos deste domingo, mas não impediu momentos de diversão.

O IPMA emitiu aviso laranja para Braga, Castelo Branco, Guarda, Vila Real, Viana do Castelo e Viseu.

RELACIONADOS
Hoje vai ser notícia
VÍDEO: Neemias Queta titular na vitória dos Celtics em Toronto
VÍDEO: Luís Castro recebido em festa pelos adeptos do Grémio