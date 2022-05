Com aguaceiros e nuvens. Foi assim que esta segunda-feira acordaram todos os que achavam que a primavera tinha vindo para ficar, depois dos últimos dias de sol e calor.

No entanto, uma depressão sobre as ilhas britânicas está a atravessar a Península Ibérica, sobretudo na região de Lisboa. Quem o diz é a meteorologista do Instituto Português do Mar e Atmosfera (IPMA) Patrícia Marques, que adiantou à CNN Portugal quais as previsões do tempo para os próximos dias.



«Hoje são esperadas nuvens e precipitação, essencialmente na zona de Lisboa. À tarde, a depressão vai levar nebulosidade e precipitação mais para as regiões do interior», explicou.

Relativamente aos próximos dias, a especialista disse que o Alentejo e o Algarve vão ser as regiões mais afetadas pelo fenómeno, com previsão de trovoada e aguaceiros esta terça e quarta-feira. Já o Norte não deverá ser atingido pela depressão.

A partir desta terça-feira vai começar a registar-se uma subida das temperaturas, que vão progressivamente aumentando até sexta-feira.



«Na sexta-feira, há regiões que vão chegar aos 30 graus. O interior, a zona de Castelo Branco e a Região de Vale do Tejo», adiantou Patrícia Marques, explicando que nesta fase do ano «as variações do tempo são muito comuns».