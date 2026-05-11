Prepara-se para um dia difícil em termos de condições atmosféricas. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) coloca onze distritos do continente sob aviso amarelo a partir do meio-dia desta segunda-feira devido a aguaceiros por vezes fortes que podem ser acompanhados por trovoada e queda de granizo.

Os distritos em causa são Bragança, Viseu, Porto, Guarda, Vila Real, Viana do Castelo, Leiria, Castelo Branco, Aveiro, Coimbra e Braga que vão estar sob a aviso até às 21h00.

O aviso amarelo, o menos grave de uma escala de três, é emitido sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

O IPMA prevê para esta segunda-feira no continente períodos de céu muito nublado e aguaceiros, que poderão ser acompanhados de trovoada e, ocasionalmente, com a queda de granizo, sendo mais intensos e frequentes no litoral a norte do Cabo Mondego até final da manhã e no interior Norte e Centro durante a tarde.

A previsão aponta ainda para vento fraco a moderado de sul/sudoeste, soprando por vezes forte na faixa costeira ocidental até ao meio da manhã e nas terras altas até ao final da tarde, além de uma ligeira subida da temperatura mínima, em especial no Norte e Centro.

As temperaturas mínimas deverão, assim, oscilar entre os 7 graus Celsius (na Guarda) e os 14 (em Faro), enquanto as máximas irão variar entre os 13 (na Guarda) e os 22 (em Santarém).