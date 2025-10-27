Todos os distritos de Portugal continental vão estar na terça-feira sob aviso amarelo devido à previsão de chuva, por vezes forte e acompanhada de trovoada, segundo informou o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Os distritos de Faro, Évora, Setúbal e Beja já estarão esta segunda-feira sob aviso amarelo face à previsão de aguaceiros, por vezes fortes e acompanhados de trovoada entre as 12h00 e as 21h00.

Na terça-feira entre as 12h00 e as 21h00, os 18 distritos do continente vão estar sob aviso amarelo igualmente por causa da chuva, por vezes forte e acompanhada de trovoada.

Também por causa da chuva forte e persistente, a costa sul e as regiões montanhosas da ilha da Madeira vão estar até às 12h00 desta segunda-feira sob aviso amarelo.

O IPMA emitiu também aviso amarelo de vento forte com rajadas até 75 quilómetros por hora para a costa sul da Madeira e até 100 quilómetros por hora para as regiões montanhosas entre as 9h00 e as 18h00 de terça-feira.

O aviso amarelo, o menos grave de uma escala de três, é emitido sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.