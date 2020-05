O calor vai abrandar nos próximos dias e no domingo poderá mesmo verificar-se a ocorrência de aguaceiros e trovoada em grande parte do território continental.

A meteorologista Ângela Lourenço, do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, explicou à TVI que as temperaturas começam a descer já no sábado, sendo que esta descida vai começar a sentir-se mais no litoral e depois estender-se até ao interior do país.