Uma nova massa de ar polar vai atingir Portugal a partir da próxima quinta-feira, disse a meteorologista do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), Maria João Frada, à CNN Portugal.



As temperaturas vão começar por subir antes de descerem, explicou a meteorologista. «Amanhã dia 9 (terça-feira) vai haver uma subida dos valores da temperatura mínima. Subida essa que até vai ser significativa, na ordem de 3 a 5, 6 graus», apontou devido à «entrada de um ar tropical que vem do Atlântico».

De acordo com Maria João Frada, a grande mudança surge «a partir do dia 11 [quinta-feira], em que vamos ter novamente saída da massa de ar mais quente, tropical e marítima, que vai ser substituída por uma massa de ar do interior do continente europeu, uma massa de ar muito fria».



Esta massa polar irá atingir primeiro «o nordeste das montanhas da Beira Alta e depois chega a todo o território», sendo que o interior norte e o centro serão os locais onde as temperaturas vão ser mais baixas.

Esta massa de ar que já está a afetar o continente europeu deverá ficar até ao próximo sábado. «Portanto, são dias em que de facto as temperaturas mínimas vão descer, vai haver, no dia 11, não só uma descida da temperatura mínima, mas também da máxima. De forma significativa. Entre três, seis, sete graus», antecipa a meteorologista.



Maria João Frada disse que «as temperaturas mínimas nas regiões do interior, no interior norte e centro, poderão rondar os - 4, - 6 em alguns locais» enquanto «no litoral norte e centro as temperaturas irão variar entre os 2 graus positivos e os zero graus.». Por sua vez, a sul do Cabo Mondego «o litoral terá temperaturas mínimas entre os 3/4 graus, sensivelmente, e os 5, 6 ou 7 da costa sul do Algarve», apontou ainda.



Leia a notícia completa no site da CNN PORTUGAL