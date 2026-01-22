Os distritos de Braga, Porto, Viana do Castelo, Vila Real e Viseu vão estar sob aviso vermelho por causa da possível queda de neve a partir das meia-noite de de sexta-feira, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Segundo o organismo, o aviso vermelho (o mais grave), que se prolonga pelo menos até às 9h00 de sábado, deve-se à possibilidade de queda de neve acima de 600/800 metros, com acumulação da ordem de 20 a 30 centímetros acima dos 800 metros e possível formação de gelo.

O instituto adverte para eventuais perturbações graves na circulação e afetação de alguns abastecimentos locais.

Estes são alguns dos efeitos da passagem da depressão Ingrid por Portugal Continental, que já começaram a fazer-se sentir a partir da tarde desta quinta-feira, tendo o IPMA emitido vários avisos de chuva, vento, neve e agitação marítima.

Ainda por causa da neve, estão sob aviso laranja (o segundo mais grave) Coimbra, Aveiro, Castelo Branco, Guarda e Bragança.

No total, o IPMA colocou sob aviso amarelo por causa da chuva, por vezes forte, os distritos de Lisboa, Leiria e Coimbra entre as 15h00 e as 18h00 desta quinta-feira e Viseu, Évora, Porto, Vila Real, Setúbal, Santarém, Viana do Castelo, Aveiro, Castelo Branco, Portalegre e Braga entre as 15h00 e as 21h00.

Ondas podem chegar aos 15 metros de altura

Os distritos do Porto, Faro, Setúbal, Viana do Castelo, Lisboa, Leiria, Beja, Aveiro, Coimbra e Braga vão estar no sábado sob aviso vermelho, sobretudo, devido à agitação marítima.

O nível mais grave do IPMA estará em vigor entre as 3h00 e as 19h00 de sábado, devido à previsão de «ondas de noroeste com 7 a 9 metros de altura significativa, podendo atingir 15 metros de altura máxima», em toda a costa ocidental.

Os mesmos distritos estão já sob aviso laranja e Faro (na costa ocidental), Setúbal, Lisboa, Leiria e Beja já estão sob aviso amarelo por causa do estado do mar.

O IPMA emitiu ainda aviso amarelo por causa do vento em diversos distritos, alguns já partir da noite desta quinta-feira. Este aviso abrange, em períodos diferentes, Braga, Coimbra, Beja, Leiria, Viana do Castelo, Setúbal, Faro e Porto.

Também as costas norte e sul da ilha da Madeira e o Porto Santo estão sob aviso amarelo por causa da agitação marítima, passando depois a laranja entre sexta-feira e domingo.

O aviso vermelho é o mais grave e é emitido sempre que existem situações extremas, já o laranja é emitido pelo IPMA sempre que existe situação meteorológica de risco moderado a elevado e o amarelo quando há uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

Face a estas condições, a Autoridade Marítima Nacional e a Marinha Portuguesa recomendam, em especial à comunidade piscatória e da náutica de recreio que se encontra no mar, o regresso ao porto de abrigo mais próximo e a adoção de medidas de precaução.

À população em geral, desaconselham a prática de passeios junto à orla costeira e nas praias, bem como a prática de atividades em zonas expostas à agitação marítima ou atingidas pela rebentação.