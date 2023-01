As temperaturas vão cair de forma abrupta a partir desta terça-feira e em alguns locais do país o mercúrio dos termómetros pode cair mesmo para valores negativos. Em causa está à passagem de superfícies frontais frias que vão atravessar o território de norte para sul, às quais estão associadas massas de ar polar.

«Temos a aproximação de uma superfície frontal fria que, a partir de amanhã, irá entrar no território continental logo a partir da noite, primeiro na região norte para depois evoluir gradualmente até à região sul, e as temperaturas vão ficar abaixo da média para esta época do ano», alertou o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Às baixas temperaturas vai aliar-se um vento gélido que vai dar a sensação de estar ainda mais frio. O IPMA já emitiu um alerta laranja de ventos fortes nos distritos de Castelo Branco e Guarda, onde são esperadas rajadas superiores a 120 quilómetros por hora.

Além do vento, o IPMA também alerta para agitação marítima em doze distritos de Portugal Continental.

Os distritos de Porto, Faro, Setúbal, Viana do Castelo, Lisboa, Leiria, Beja, Aveiro, Coimbra e Braga vão estar, até quarta-feira, sob aviso laranja, o segundo mais grave de uma escala de quatro, devido à agitação marítima.